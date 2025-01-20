Rektör Zeybek, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rektör Zeybek, Yılın Kareleri Oylamasında

Rektör Zeybek, Yılın Kareleri Oylamasında

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları inceledi.

20.01.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Zeybek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı", "Haber"de ise Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarına oy veren Zeybek, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare,1 kule", "Spor"da da Filip Stevanovic'in "Iska" karesinden yana tercihini kullandı.

Prof. Dr. Zeybek, AA'nın geleneksel hale getirdiği yılın karelerinde bu yıl "Özgür Suriye" kategorisinin bulunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

"Özgür Suriye" kategorisini değerlendiren Zeybek, şöyle devam etti:

"Suriye'de bizi sevindiren fotoğraf karelerinin yanı sıra üzüldüğüm anları da gördük. 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi neticesinde Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi geleceklerini tayin noktasında geçici bir hükümet kurdular. Yaşanan acıların boyutlarını bu fotoğraf karelerinde daha farklı gözlerle görmek mümkün."

Zeybek, her kategoride birbirinden farklı, kaliteli ve anlamlı fotoğraflar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Rektör, Suriye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Zeybek, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Zeybek, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.