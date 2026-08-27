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Üniversiteden Akademisyene Soruşturma

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Üniversite, paylaşımların kişisel görüş olduğunu ve kurumsal görüşü yansıtmadığını, ayrıştırıcı söylemlere karşı olduklarını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle bir akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı.

Üniversitenin, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir. Üniversitemiz, toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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