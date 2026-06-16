İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Elde edilen verilerde, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise 'Ev hapsi' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

REMZİ SANVER TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.