Renkli Çoraplarla Farkındalık

SAMSUN'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) bünyesindeki Dragon Boat Team, Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Takım sporcuları, etkinlik çerçevesinde antrenman sırasında renkli çorapları ellerine geçirerek kürek çekti.

EKOBİD Dragon Boat Team sporcuları, Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri antrenmanda renkli çoraplarla kürek çekti. EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, Down sendromlu bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, "Onlara acıyarak yaklaşmak yerine, eşit bireyler olarak kabul etmeli ve hayatın her alanında daha görünür olmalarını sağlamalıyız. Biz de EKOBİD Dragon Boat Team olarak bugün küreklerimizi bu farkındalığı artırmak için çektik. Renkli çoraplarla verdiğimiz mesaj çok net; 'Farklılıklar bir eksiklik değil, zenginliktir.' İnanıyoruz ki; birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz" dedi. DHA)