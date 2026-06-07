KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, otomobilin motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 60 M 2028 plakalı minibüsün kavşakta manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen aracın yol kenarındaki motosiklete çarptığı görüldü. Ayrıca kazanın ardından minibüsten çok sayıda kişinin inerek kaza yerine gittiği, minibüs sürücüsünün ise bölgeden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Reşadiye'de Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?