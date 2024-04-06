Resim öğretmeni elektrik trafolarını tuval gibi kullanıyor, çizdiği resimler hayran bırakıyor
SAMSUN - Samsun'da bir resim öğretmeninin trafo duvarlarına çizdiği resimler hayran bırakıyor. Özel anları ve önemli günleri anlatan resimler çizen öğretmen, Samsun'un görsel kimliğine katkı sağlıyor.
Atakum Halk Eğitim Merkezi'nde 8 yıldır resim öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Eser Buğur, Atakum sahilinde bulunan elektrik trafolarına resimler yaparak trafolara estetik bir görünüm kazandırıyor. Kadın Voleybol Milli Takımı'nın oyuncularından, Barış Manço, Selda Bağcan gibi sanatçılara gibi birçok kişiyi trafolara resmeden öğretmen, ayrıca hayvan hakları, Engelliler Günü temalarında resimler yaparak topluma sosyal mesajlar veriyor.
"İnsanların hem çevre bilinci hem de sanat olarak hoşlarına gidiyor"
Eser Buğur, "Yaptığımız çalışmalar duvar resmine giriyor. Bu alanda birçok çalışma yaptım. Samsun sahilinde de yaklaşık 11 adet trafo var. Bu trafolar üzerine değişik konularda tasarımlar yaparak uygulamalarda bulunduk. Bu uygulamalar sosyal mesaj içerikli oldu. Hayvan hakları, Dünya Engelliler Günü, 100. Yıl, Samsunspor ve Kadın Milli Voleybol Takımımızla ilgili değişik alanlarda uygulamalar yaparak sahili güzelleştirme adına çalışmalar yaptık. Öncelikle trafo üzerine yapılacak konu belirlendikten sonra bu konuyla ilgili görsel araştırmaya giriyoruz. Trafonun bütünlüğünü kapsayacak şeklinde 4 alanda bir çalışma oluyor. Öncesinde uygulama üzerinde çalıştıktan sonra proje son halini buluyor. Sanat çok önemli bir alandır. Bu alan her insana göre değiştiği gibi insanlarımızı tepkileri de değişiyor. Çoğunlukla olumlu tepki alıyoruz. İnsanlar görmedikleri bir şeyi gördükleri zaman daha çok mutlu oluyorlar. Samsun'un görsel kimliğine katkı sağladığımız için insanların hoşuna gidiyor. Atıl olan bu tarz yapıları bu tarz resimlerle doldurduğumuzda insanların hem çevre bilinci hem de sanat olarak hoşlarına gidiyor" dedi.
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