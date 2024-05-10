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"Resim ve Heykel Müzeleri Çalıştayı", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

MSGSÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılacak çalıştay, resim ve heykel müzelerini konuşmak, tartışmak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenecek.

Çalıştayda eski ve köklü müzelerin, yeni nesil müze anlayışına nasıl uyum sağlayacağı, mevzuat ve envanter sorunlarının nasıl çözüleceği, telif hakları, galerilerin ve koleksiyonerlerin müzelerle ilişkileri, kültür endüstrisiyle ilgili her türlü etkinliğe kapısını açan müzelerin koleksiyon oluşturma politikaları, "Yeni Medya Sanatları"nın müzelerdeki yeri, resim ve heykel müzelerinin yeni konumu ve sorunları ele alınacak.???????