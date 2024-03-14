Ressam Ebru Ceylan'ın konseptini 2015 yılında oyuncu Selen Öztürk ile oluşturduğu "Konuşan Resimler" sergisi, 19 Nisan'da İspanya Studio Avenir Barcelona'da açılacak.
Sesli betimlemeli olarak hazırlanan sergi, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Aşık Veysel'e, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Cahit Sıtkı Tarancı'ya, Hamlet'ten Medea'ya, Pir Sultan Abdal'dan Yunus Emre'ye kadar Türk ve dünya edebiyatçılarının hayatlarına odaklanıyor.
Sergi daha öncesinde Cumhuriyet döneminin beş farklı akımından edebiyatçıların, dünya tragedyalarının meşhur karakterlerinin ve Anadolu'nun unutulmaz ozanlarının hayatlarından esinlenilerek "Edebi", "Anadolu'nun Ozanları" ve "Saint Age" isimli üç farklı seride hayat bulmuş ve edebiyatçıların hayat hikayeleri seslendirilmişti.
Etkinlik kapsamında ayrıca Medea'nın hikayesini seslendiren oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Cahit Sıktı Tarancı'nın hikayesini seslendiren oyuncu Alican Yücesoy, 20 Nisan'da Ebru Ceylan ile söyleşi gerçekleştirecek.
10 eserden oluşan karma sergi, açılışın ardından 15 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.
Son Dakika › Güncel › Ressam Ebru Ceylan'ın 'Konuşan Resimler' Sergisi İspanya'da Açılıyor - Son Dakika
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