Restorasyonlu Barok Piyano İlk Kez Konserde

Boğaziçi Üniversitesine 112 yıl önce bağışlanan Norman ve Beard yapımı barok piyano, restorasyon sonrası ilk kez Albert Long Hall'de dinleyicilerin karşısına çıkacak.
Dünyaca ünlü piyanist Jacob Benda'nın 19 Şubat'ta gerçekleştireceği konserde, barok piyano restorasyon sonrası ilk kez kullanılacak.
Etkinlikte geniş repertuvarı ve usta tekniğiyle tanınan ABD'li müzisyen Benda, asırlık enstrümanın tınılarını müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Yaklaşık 8 ay süren kapsamlı bakım-onarım çalışmaları sonunda yeniden kullanıma hazır hale getirilen barok piyano eşliğinde konserde, barok dönemden klasik döneme uzanan zaman dilimindeki eserlere yer verilecek.
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