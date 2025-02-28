Reunion Adası'nda Kasırga Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Reunion Adası'nda Kasırga Felaketi

Garance Kasırgası, Reunion Adası'nda sel, elektrik kesintisi ve hasara yol açtı. Can kaybı yok.

28.02.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fransa'nın Reunion Adası'nı kasırga vurdu, araçlar sel suyunda sürüklendi

PARİS - Fransa'nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası'nda etkili olan Garance Kasırgası'nın yol açtığı selde araçlar sürüklendi. Binaların çatıları uçarken, 180 bin hane elektriksiz kaldı.

Fransa'ya bağlı Hint Okyanusu'nda yer alan Reunion Adası'nı Garance Kasırgası vurdu. Hızı saatte saatte 155 kilometreye ulaşan kasırga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Binaların çatıları uçarken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel suyunda sürüklendi. Valilikten yapılan açıklamada, abonelerin yüzde 42'sine denk gelen 180 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı, yaklaşık yüzde 10'unun da içme suyuna erişemediği belirtildi. Fırtına uyarısının en yüksek seviye olan mordan kırmızıya düşürüldüğü aktarıldı. Vali Patrice Latron, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini ifade etti.

Reunion Adası'nı Ocak ayında vuran Belal Kasırgası, 4 kişi hayatını kaybetmesine ve tahmini 100 milyon euro hasara yol açmıştı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reunion Adası'nda Kasırga Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Aleksandr Darçiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Aleksandr Darçiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Reunion Adası'nda Kasırga Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.