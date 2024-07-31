Reyhanlı'da Husumetli İki Kişi Silahla Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti - Son Dakika
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Reyhanlı'da Husumetli İki Kişi Silahla Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, M.Ş, M.E.A ve S.Ö. arasında buluşma sırasında çıkan tartışma sonucunda S.Ö, M.Ş. ve M.E.A'ya ateş açtıktan sonra intihar etti. M.Ş. ve M.E.A. olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ö'nün kardeşi S.G. ise yaralandı.

31.07.2024 00:59
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.Ş, M.E.A ve S.Ö. Kümeevler mevkisinde aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu.

Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü.

Tartışma üzerine S.Ö, tabancasıyla M.Ş. ile M.E.A'ya ateş etti, daha sonra da aynı tabancayla intihar etti.

M.Ş. ile M.E.A. olay yerinde, S.Ö. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

S.Ö'nün kardeşi S.G. ise seken kurşunlarla yaralandı.

Kaynak: AA

Reyhanlı, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Husumetli İki Kişi Silahla Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reyhanlı'da Husumetli İki Kişi Silahla Öldürüldü, Şüpheli İntihar Etti - Son Dakika
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