Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızlığı
Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızlığı

Reyhanlı\'da Motosiklet Hırsızlığı
26.02.2026 00:10
Reyhanlı'da iftar saatinde motosiklet çalındı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Ahmet Toranbeki'ye ait motosiklet, iftar saatinde kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosiklet hırsızlığı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Reyhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için eve gelen Ahmet Toranbeki, motosikletini binanın önüne park etti. Toranbeki, evde iftarını yaptığı sırada binanın önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, park halindeki motosikleti itirek götürdü. Hırsızlık anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İftar sonrası dışarı çıkan Toranbeki, park ettiği yerde motosikleti bulamadı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Toranbeki, motosikletinin çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kaydını alan Toranbeki, polise giderek şikayette bulundu.

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

