Reyhanlı\'da Park Halindeki Araçta Yangın

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki park halindeki otomobilde çıktı. Park halindeki otomobilden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili saran alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
