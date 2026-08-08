Reyhanlı\'da Silah Kaçakçılığına Tutuklama

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR ve dorsesinde yaptığı aramada, 16 tabanca ve 1 makineli tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü A.Y., tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırdan giriş yaptıktan sonra durdurulan A.Y. yönetimindeki TIR ve dorsesinde yapılan aramada, çeşitli markalarda 16 tabanca ile 1 makineli tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.