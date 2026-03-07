Reyhanlı'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Reyhanlı\'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi
07.03.2026 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Haftası kapsamında Reyhanlı'da bisiklet turu gerçekleştirildi, bağımlılığa dikkat çekildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay, Reyhanlı Gençlik Merkezi, Reyhanlı Bisiklet ve Doğa Tutkunları Grubu, Taipei Dostluk Anadolu Lisesi ve İrtah Koza Dergisi işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen grup, ilçe merkezinde 3 kilometre pedal çevirerek, "Sağlık için pedalla", ve "Bağımlı olma, sağlıklı ol" sloganları attı.

Programda Yeşilay ekipleri tarafından kurulan stantta, vatandaşlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:48:49. #7.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da Yeşilay Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.