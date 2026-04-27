Reyyan Bebek, 57 Günlük Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

Suriye uyruklu Ali İsmail ve Meha el Ahmet çiftinin ilk bebekleri Reyyan, 37 haftalıkken 2 kilo 750 gram doğdu. Solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilen bebekte diyaframdaki açıklık nedeniyle karın içi organlarının göğüs kafesine yerleştiği tespit edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Reyyan, 57 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Meha el Ahmet, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Çocuk Uzmanı Adnan Azizoğlu, bebeğin sağ taraflı diyafram hernisi nedeniyle yüksek risk taşıdığını ve operasyonun Mardin'de ilk kez yapıldığını belirtti. Yeni Doğan Uzmanı Muhammet Hocaoğlu ise bebeğin oksijen desteğine ihtiyaç duymadan kilosunu ikiye katladığını ve sağlıklı bir şekilde evine gittiğini ifade etti.