Reyyan Bebek, 57 Günlük Tedaviyle Sağlığına Kavuştu
Reyyan Bebek, 57 Günlük Tedaviyle Sağlığına Kavuştu

27.04.2026 19:49
37 haftalık doğan ve solunum yetmezliği yaşayan Reyyan bebek, diyafram hernisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu Ali İsmail ve Meha el Ahmet çiftinin ilk bebekleri Reyyan, 37 haftalıkken 2 kilo 750 gram doğdu. Solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilen bebekte diyaframdaki açıklık nedeniyle karın içi organlarının göğüs kafesine yerleştiği tespit edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Reyyan, 57 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Meha el Ahmet, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Çocuk Uzmanı Adnan Azizoğlu, bebeğin sağ taraflı diyafram hernisi nedeniyle yüksek risk taşıdığını ve operasyonun Mardin'de ilk kez yapıldığını belirtti. Yeni Doğan Uzmanı Muhammet Hocaoğlu ise bebeğin oksijen desteğine ihtiyaç duymadan kilosunu ikiye katladığını ve sağlıklı bir şekilde evine gittiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Reyyan Bebek, 57 Günlük Tedaviyle Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
İran’dan ABD’ye “Kırmızı Çizgi“ mektubu İran’dan ABD’ye "Kırmızı Çizgi" mektubu
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

19:30
RAMS Park’ta şölen yaşanacak Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
16:51
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
SON DAKİKA: Reyyan Bebek, 57 Günlük Tedaviyle Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
