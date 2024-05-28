Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası rezerv alan ilan edilen yerlerdeki vatandaşların konut ve iş yerlerinden taşınma işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası yeni Kahramanmaraş'ın oluşturulması için başlanan çalışmalar hızla sürüyor. Şehir merkezinde iş yerleri ve binaların yıkımı devam ediyor. Deprem sonrası hasarsız tespiti yapılan eski konut ve iş yerlerinde de yıkımlar yapılacak. Rezerv alan ilan edilen yerlere yeni konutların yapılması için başlatılan çalışma çerçevesinde iş yerleri ve konutlarda yaşayanların taşınma işlemleri sürüyor. Rezerv alana dahil edilen yerlerdeki esnaflar kendilerine belirtilecek olan yerlere geçerek faaliyetlerini devam edebilecek. Halil İbrahim Karanfil, 'Depremden bu yana çok yoğunluk var insanlara yardım ediyoruz. Bölgemizde rezerv alan olduğu için taşınma işlemleri arttı' dedi. Selçuk Yangın, 'Bu alanlar park bahçe olacak bayrama kadar süre verildi ve yıkılacak. Bizler de taşınacağız' diye konuştu.

28.05.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası rezerv alan ilan edilen yerlerdeki vatandaşların konut ve iş yerlerinden taşınma işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş depremleri sonrası yeni Kahramanmaraş'ın oluşturulması için başlanan çalışmalar hızla sürüyor. Şehir merkezinde iş yerleri ve binaların yıkımı devam ediyor. Deprem sonrası hasarsız tespiti yapılan eski konut ve iş yerlerinde de yıkımlar yapılacak. Rezerv alan ilan edilen yerlere yeni konutların yapılması için başlatılan çalışma çerçevesinde iş yerleri ve konutlarda yaşayanların taşınma işlemleri sürüyor.

Rezerv alana dahil edilen yerlerdeki esnaflar kendilerine belirtilecek olan yerlere geçerek faaliyetlerini devam edebilecek.

Halil İbrahim Karanfil, "Depremden bu yana çok yoğunluk var insanlara yardım ediyoruz. Bölgemizde rezerv alan olduğu için taşınma işlemleri arttı" dedi.

Selçuk Yangın, "Bu alanlar park bahçe olacak bayrama kadar süre verildi ve yıkılacak. Bizler de taşınacağız" diye konuştu.

Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Selçuk, Deprem, Bahçe, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Rezerv alandaki konut ve iş yerleri taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement