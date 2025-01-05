Richmond'da Noel Ağaçları Geri Dönüşüyor

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RICHMOND, 5 Ocak (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentinde her yıl düzenlenen ağaç doğrama etkinliği sırasında Noel ağaçlarını toplayan itfaiyeciler, 4 Ocak 2025.

Yerel itfaiye ekipleri, Noel ağaçlarının geri dönüşümüne yardımcı olmak için gönüllü olarak mesai yaptı. Bu geleneksel etkinlik, atıkları azaltmayı ve çöpe atılan ağaçları değerli kaynaklara dönüştürmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)