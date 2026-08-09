Brezilya'da helikopter kazası: 4 ölü - Son Dakika
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Brezilya'da helikopter kazası: 4 ölü

Brezilya\'da helikopter kazası: 4 ölü
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü Kolombiyalı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ormanlık alana düşen helikopterdeki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel itfaiye teşkilatı, hayatını kaybedenlerin pilot ve 3 yolcu olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığını açıkladı. Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden üçünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Paez, cesetlerden ikisinin "tamamen yanmış" olması nedeniyle adli tıp ekiplerinin kimlik tespitini hızlı bir şekilde tamamlamasının zorlaştığını bildirdi.

HELİKOPTERİN ORMANLIK ALANA DÜŞMESİ NEDENİYLECANSIZ BEDENLERE ULAŞMAK ZORLAŞTI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, çarpmanın ardından kaza yerinde yangın çıktığı ve olay yerine uzman itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü.

Helikopterin ulaşılması zor bir ormanlık alana düşmesi nedeniyle itfaiyeciler cesetlere ulaşmakta zorluk çekti. Turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopter, şehre ve denize bakan popüler seyir noktası Vista Chinesa yakınlarında düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da helikopter kazası: 4 ölü - Son Dakika

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