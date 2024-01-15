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Rio de Janeiro'da Fırtına ve Sel Felaketi: En Az 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rio de Janeiro'da Fırtına ve Sel Felaketi: En Az 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro kentinde meydana gelen fırtına ve sel felaketi sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Fırtına, kentin yanı sıra komşu bölgeleri de etkiledi ve yüzlerce kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Belediye Başkanı acil durum ilan ederek, etkilenen insanlara yardım sağlanacağını duyurdu.

Rio de Janeiro\'da Fırtına ve Sel Felaketi: En Az 11 Kişi Hayatını Kaybetti
15.01.2024 - 10:35,
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SAO PAULO, 15 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro kentinde toprak kayması ve sellere yol açan fırtına nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, aynı günün erken saatlerinde meydana gelen fırtına, kentin kuzey bölgesinin yanı sıra Niteroi, Duque de Caxias, Belford Roxo ve Sao Jose de Meriti gibi komşu bölgeleri de etkiledi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, seller nedeniyle yüzlerce kişinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.

Kentin Belediye Başkanı Eduardo Paes, acil durum kaynaklarına erişim ve selden etkilenen insanlara bakım hizmeti verilmesi amacıyla "acil durum" ilan etti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Rio de Janeiro'da Fırtına ve Sel Felaketi: En Az 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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