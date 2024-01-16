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Rio de Janeiro'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 11 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Rio de Janeiro'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 11 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayboldu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp. Kentte acil durum ilan edildi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yağışlar sonucunda onlarca ev sular altında kaldı ve yardıma muhtaç kişilere erzak ulaştırma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji verilerine göre, kentin doğu kesimlerinde yoğun yağışlar bir süre daha devam edecek.

Rio de Janeiro\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 11 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayboldu
16.01.2024 - 03:55,  Güncelleme: 03:58
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, kentte "acil durum" ilan ettiklerini belirtti.

Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, 1 aylık yağışın bir günde düştüğünü vurgulayarak, onlarca evin sular altında kaldığını ve yardıma muhtaç kişilere erzak ulaştırmaya çalıştıklarını duyurdu.

Meteoroloji verilerine göre, kentin doğu kesimlerinde yoğun yağışlar bir süre daha devam edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rio de Janeiro'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 11 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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