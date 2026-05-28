Riva'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 6,5 metre boyundaki tekne, Tahlisiye-10 botumuzca yedeklenerek Riva'da emniyete alındı." bilgisi verildi.
