Riva Semt Pazarı Hizmete Girdi

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, mahalle buluşmalarında vatandaşlardan gelen talepleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Riva Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda çalışmaları başlatılan Riva Semt Pazarı, Sivrih Sokak'ta yapılan iyileştirmeler sonrası hizmete girdi.

Sabah saatlerinden itibaren hizmete başlayan Riva semt pazarını ziyaret eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, pazar esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası Başkanı Memet Emin Yarar ve Beykoz Pazarcılar Derneği Başkanı Sabri Sevgi'nin eşlik ettiği Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in başlattığı Mahalle Buluşmaları'nın doğrudan halkın ihtiyaçlarını öğrenme ve çözüm üretme noktasındaki önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın beklentisi olan Riva Semt Pazarı'nı hizmete alarak hem üreticilerimize hem de hemşerilerimize fayda sağlayacak bir adım daha attık" dedi.

Riva Semt Pazarı'nın kurulmasında süreci yakından takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, şöyle devam etti:

"Riva halkının semt pazarı ihtiyacını karşılamaktan mutluyuz. Beykoz Belediyesi olarak katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz."

Hem halkın hem esnafın yüzü gülüyor

İlk gününden itibaren yoğun ilgi gören Riva Semt Pazarı, bölge halkına taze ve uygun fiyatlı ürünleri güvenli koşullarda sunarken, pazarcı esnafına da düzenli bir satış alanı sağladı.

Semt pazarının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Riva Mahallesi sakinlerinden Cemile Canlı, "Semt pazarı gerçekten hem bu mahallenin hem de bölgenin ihtiyacıydı. Ben çok teşekkür ediyorum belediyemize ve bu güzel hizmetin bizlere ulaşmasını sağlayan herkese" diye konuştu.

"Beykoz'a değer katacağına eminim"

Cumhuriyet Mahallesi'nden Riva Semt Pazarı için gelen Ahmet Bozoğlu ise "Semt pazarının duyurusunu belediyenin sosyal medya hesaplarından gördüm. Pazarı gezdim, alışverişimi yaptım. Beykoz'a değer katacağına eminim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.