RIVM, Hollanda'da bu yıl Batı Nil virüsü kaynaklı 77 vaka ve 12 ölüm bildirdi - Son Dakika
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RIVM, Hollanda'da bu yıl Batı Nil virüsü kaynaklı 77 vaka ve 12 ölüm bildirdi

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RIVM, Hollanda'da yıl başından bu yana Batı Nil virüsü vaka sayısının 77'ye, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Enstitü, 29 Ekim'den bu yana 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirirken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), bu yıl Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, toplam vaka sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi.

RIVM'den yapılan açıklamada, 29 Ekim'deki son güncellemeden bu yana yeni Batı Nil virüsü tespit edilenlerin ve hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkede yılın başından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle 29 Ekim'den bu yana 2 kişi daha hayatını kaybetti, böylelikle yılın başından bu yana virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Vakaların 45'i Güney Hollanda, 14'ü Utrecht, 7'si Kuzey Hollanda, 7'si Kuzey Brabant, 2'si Gelderland ve 2'si Overijssel eyaletinde kaydedildi.

Geçen yıl Batı Nil virüsü vakası görülmeyen ülkede, geçen hafta 4 atta ve 5 kuşta daha virüs tespit edilmişti.

Böylece bu yıl virüs görülen at sayısı 175'e, kuş sayısı 281'e ulaştı.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Almanya'da 2019'dan bu yana her yıl salgın görülüyor.

Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi. O tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve az sayıda insanda virüse rastlandı.

Kaynak: AA
Batı Nil VirüsüHollanda29 EkimSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: RIVM, Hollanda'da bu yıl Batı Nil virüsü kaynaklı 77 vaka ve 12 ölüm bildirdi - Son Dakika
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