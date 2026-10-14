Riyad'a düşen füze şarapneli 4 kişiyi yaraladı, 15 evde hasar oluştu

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da engellenen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Sivil Savunma Sözcüsü'nün ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen iki seyir füzesine ait şarapnel parçalarının başkent Riyad'a düştüğü belirtildi.

Olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı, 15 konutta ise sınırlı çapta maddi hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, bu tür durumlar için onaylanmış standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde 1 insansız hava aracının (İHA) havada engellenerek imha edildiğini belirtmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.