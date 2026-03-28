Riyad'a Yapılan Balistik Füze Saldırısı Engellendi
Riyad'a Yapılan Balistik Füze Saldırısı Engellendi

28.03.2026 02:15
Suudi Arabistan, Riyad'ı hedef alan balistik füze saldırısının hava savunmasıyla engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'ı hedef alan balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad bölgesini hedef alan bir balistik füze saldırısının engellendiği belirtildi.

Füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Riyad'a Yapılan Balistik Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Riyad'a Yapılan Balistik Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
