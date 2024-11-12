Riyad'da Acil Ateşkes Talebi - Son Dakika
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Riyad'da Acil Ateşkes Talebi

Arap ve İslam dünyası liderleri, İsrail'in eylemlerini kınadı ve ateşkes talep etti.

12.11.2024 12:19
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RİYAD, 12 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (ortada önde) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşma yaptı, 11 Kasım 2024.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Pazartesi günü Arap ve İslam dünyasından liderlerin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri eylemlerini kınadığı ve acil ateşkes için ortak bir talepte bulunduğu olağanüstü bir zirveye ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Suudi Haber Ajansı/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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