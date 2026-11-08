Riyad'da Aramco binasına şarapnel isabet etti, sınırlı hasar oluştu, can kaybı yok - Son Dakika
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Riyad'da Aramco binasına şarapnel isabet etti, sınırlı hasar oluştu, can kaybı yok

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Riyad'da Aramco binasının hedef alınmaya çalışıldığı, şarapnel isabeti nedeniyle sınırlı hasar oluştuğu bildirildi. Yetkili kaynak yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığını belirtirken, olayın Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin engellenmesinin ardından yaşandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da petrol şirketi Aramco'ya ait bir binanın hedef alınmaya çalışıldığı, saldırı sonucu binaya isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle binada sınırlı hasar meydana geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberinde Riyad'da Aramco'ya ait bir binanın hedef alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Saldırı sonucu binaya şarapnel parçalarının isabet ettiğini ve sınırlı hasar meydana geldiğini aktaran yetkili kaynak, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığını kaydetti.

Söz konusu olay, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurmasının ardından yaşandı.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha sonra Riyad ve Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine fırlatılan 2 seyir füzesinin de hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, daha önce Suudi Arabistan'daki havalimanları, petrol tesisleri ve askeri noktaları hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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