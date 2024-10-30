Riyad'da Geleceğe Yatırım Girişimi Başladı

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RİYAD, 30 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Salı günü başlayan 8. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına katılan insanlar, 29 Ekim 2024.

"Çöl Davos'u" olarak adlandırılan Geleceğe Yatırım Girişimi konferansı, Ortadoğu'daki en büyük uluslararası yatırım ve inovasyon forumu olarak her yıl çok sayıda siyasi ve iş dünyası liderini bir araya getiriyor. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)