Riyad'da Geleceğe Yatırım Girişimi Başladı - Son Dakika
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Riyad'da Geleceğe Yatırım Girişimi Başladı

Suudi Arabistan, 'Çöl Davos'u olarak bilinen 8. FII konferansını ev sahipliği yapıyor.

30.10.2024 14:24
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RİYAD, 30 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Salı günü başlayan 8. Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına katılan insanlar, 29 Ekim 2024.

"Çöl Davos'u" olarak adlandırılan Geleceğe Yatırım Girişimi konferansı, Ortadoğu'daki en büyük uluslararası yatırım ve inovasyon forumu olarak her yıl çok sayıda siyasi ve iş dünyası liderini bir araya getiriyor. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Finans, Riyad, Çöl, Son Dakika

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