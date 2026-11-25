Riyad'da kule saldırısında 11 kişi yaralandı, Suudi yetkililer Husi'yi sorumlu tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Riyad'ın Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde Kamu Yatırım Fonu Kulesi'ni hedef alan saldırıda 11 kişi yaralandı ve kulede hasar oluştu. Suudi yetkililer salı günkü açıklamalarında saldırıdan Husi grubunu sorumlu tuttu.
RİYAD, 25 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda hasar gören Kamu Yatırım Fonu Kulesi, 24 Kasım 2026.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralandı.
Suudi yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, saldırıdan Husi grubunu sorumlu tuttu. (Fotoğraf: Suudi Arabistan Basın Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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