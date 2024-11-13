Riyad'da Kültür Festivali - Son Dakika
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Riyad'da Kültür Festivali

Suveydi Parkı'nda yabancı kültürleri tanıtan festival, iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

13.11.2024 02:16
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Suveydi Parkı'nda, ülkede yaşayan yabancılarla iletişimin geliştirilmesi amacıyla farklı kültürlerin tanıtıldığı bir festival düzenleniyor.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'nın"Küresel Uyum" sloganıyla başlattığı girişimle, "Riyad Sezonu" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, her hafta başka bir ülkenin kültürünü yansıtan geleneksel yemekler, müzikler, danslar ve el sanatlarını içeriyor.

13 Ekim'de başlayan festival, ülkedeki vatandaşlar ile ikamet eden yabancılar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, kültürel entegrasyonu artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Festivalde Filipinler, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Sudan, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Yemen ve Hindistan'ın kültürleri tanıtılacak.

Işıklarla süslenen festival alanında konser alanı, nadir kuşların tanıtıldığı bir bölüm, çocuklar için tiyatronun yanı sıra oyun ve yemek alanları bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Sudanlı Muhammed Ezheri, Riyad Sezonu etkinliklerinin her sene daha da iyiye gittiğini, daha fazla etkinlikler yapıldığını söyledi.

Ezheri, Suveydi Parkı'nda her hafta başka bir ülkenin kültürünün tanıtıldığını, kendisinin de Sudan haftası nedeniyle çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek için buraya geldiğini ifade etti.

Festivale katılan Mısırlı Lubna ise alanda her yaşa hitap eden etkinliklerin bulunduğunu ve çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Riyad'da Kültür Festivali - Son Dakika

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