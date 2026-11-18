Dünya Etno spor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, "Riyadh Season" kapsamında yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak.

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak festival 19-28 Kasım tarihlerinde Riyad'daki New Murabba bölgesinde yapılacak.

Her yıl artan ilgiyle uluslararası alanda büyümesini sürdüren Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından katılımcıları Suudi Arabistan'da buluşturarak kültürlerarası etkileşime katkı sağlayacak.

Program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun dalında yer alacak.

Festival kapsamında geleneksel güreş, atlı okçuluk, binicilik gösterileri, halk oyunları, kültürel performanslar, el sanatları atölyeleri ve uluslararası yemek köyü gibi çok sayıda etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Güreş branşında yağlı güreş, Kazak güreşi ve Özbek güreşi gibi farklı geleneksel stiller sergilenecek.

Farklı ülkelerden sporcuları, kültür temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getirecek organizasyonda geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, dünya mutfaklarından lezzetler, çocuk oyunları, müzik ve dans gösterileri de yer alacak.

Farklı toplumların kültürel mirasını ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan festival, geleneksel değerlerin uluslararası alanda tanıtılmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunacak.

"Riyadh Season"

"Riyadh Season", Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyadh Season" kapsamında bu yıl düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak.