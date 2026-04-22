Rıza Kayaalp'in 13. Şampiyonluğu Kutlandı

22.04.2026 00:11
Kabine üyeleri, Rıza Kayaalp'in 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki başarılarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Kabine üyeleri, NSosyal'deki hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "13. kez Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum, helal olsun. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, paylaşımında, "Minderin en güçlüsü. 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum. Tebrikler şampiyon." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rıza Kayaalp'in 13. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçen başarısının milletçe herkesi gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde en fazla altın madalya kazanan grekoromen güreşçi olarak adını zirveye yazdıran milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Minderde gösterdiği azim, disiplin ve kararlılıkla bayrağımızı bir kez daha en üst noktaya taşıyan sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Nice zaferlere."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran milli sporcu Kayaalp'i tebrik ettiğini belirterek, "Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanarak Avrupa güreş tarihinin en fazla şampiyon olan ismi ünvanını elde eden Kayaalp ile gurur duyuyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da bir kez daha zirvede dalgalandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Tebrikler şampiyon. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine tam 13 kez çıkaran Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Seninle ne kadar övünsek az. Yolun daima açık olsun minderin aslanı." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
