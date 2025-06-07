Rıza Kayaalp, Pakistan\'da Kurban Dağıtımına Katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Pakistan'daki kurban dağıtım organizasyonuna katılarak, ihtiyaç sahiplerine paylarını ulaştırdı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş, TDV'nin Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki vekaletle kurban kesim organizasyonuna katıldı.

TDV tarafından Pakistan'ın 14 bölgesinde, 16 ayrı noktada toplam 4 bin 500 büyükbaş kurban kesilerek 31 bin 500 hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan bölgesinde gerçekleştirilen kesimler öncesi kurbanlık hayvanlar, Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veterinerler ve TDV görevlileri tarafından sağlık, kilo ve İslami şartlara uygunluğu tek tek kontrol edilerek onaylanan hayvanlar kesim alanına yönlendirildi.

Türkiye'den vekaleti alınan bağışçıların isimleri tek tek okunarak İslami usullere göre kesimler yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Kesim ve dağıtım organizasyonunda milli güreşçi Rıza Kayaalp de hazır bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır TDV'nin gönüllüsü olarak çeşitli ülkelerde kurban faaliyetlerine katıldığını vurgulayan Kayaalp, "Türkiye Diyanet Vakfı ile milletimizin emanetlerini Pakistan'daki kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız. Bugün bayramın 1. günü. Vatandaşlarımızın bağışladığı emanet kurbanlar yerine ulaşıyor. Gönülleri rahat olsun." dedi.