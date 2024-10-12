Rize Belediyesi\'nden Su Faturası Açıklaması

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Rize Belediyesi'nden, su faturalarında yer aldığı iddia edilen reklamla ilgili açıklama yapıldı.

Halka sunulan hizmetlerin her aşamasında sorumlulukla hareket edildiği belirtilen açıklamada, geçmiş yıllarda yapılan ihalelerde su faturalarının arka tarafındaki reklamların kullanımı için ilgili firma ile anlaşma sağlandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam işbirliğini sonlandırmış ve ilgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Rize Çaydalı Mangal Kömürünü kullanmaya başlamış bulunmaktayız.

Bu durum kullanılarak son günlerde bazı çevrelerce belediyemize yönelik yapılan eleştiriler art niyetli ve asılsızdır. Rize Belediyesi olarak vicdani değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."