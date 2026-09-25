Rize Çayeli\'de çay fabrikası deposunda çıkan yangın söndürüldü, depoda hasar oluştu

Rize Çayeli'de çay fabrikası deposunda çıkan yangın söndürüldü, depoda hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Abdullahhoca köyündeki çay fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrika sahibi Resul Okumuş, yangında kimsenin zarar görmediğini, depoda hasar meydana geldiğini belirtti.
Rize'nin Çayeli ilçesindeki bir çay fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Abdullahhoca köyündeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrika sahibi Resul Okumuş, yangında kimsenin zarar görmediğini ve depoda hasar meydana geldiğini belirtti.
Kaynak: AA
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