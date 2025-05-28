Rize'de 3. yaş üniversitesi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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Rize'de 3. yaş üniversitesi ilk mezunlarını verdi

28.05.2025 16:57
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Rize'de 3. yaş üniversitesi ilk mezunlarını verdi Rize'de başlatılan 3. Yaş Üniversitesi ile 50-70 yaş arası öğrenciler diplomalarını alarak kep attı.

Rize'de 3. yaş üniversitesi ilk mezunlarını verdi

RİZE - Rize'de başlatılan 3. Yaş Üniversitesi ile 50-70 yaş arası öğrenciler diplomalarını alarak kep attı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 50-75 yaş grubunda olup günlük yaşamında sürdürmek zorunda olduğu bir iş hayatı ve ailevi yükümlülükleri olmayan bireylere yönelik yaşam dönemlerinin gerekliliklerine uygun şekilde aktif, üretken ve yaşam kalitelerinin artırılmasını desteklemek için '3. Yaş Üniversitesi' açılmıştı. 2 dönem süren dersler kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan katılımcılar okulu tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. 3. Yaş üniversitesi kapsamında ilkokul öğretmeni Fethi Karadeniz ve öğrencisi Yasemin Özçelik de aynı üniversiteden mezun olarak diplomalarını aldı. RTEÜ Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde mezun olan öğrenciler kep attı.

Üniversite ortamını çok sevdiğini ve bu ortamı yaşamak istediğini dile getiren 57 yaşındaki İsmail Denizeri "Çok güzel duygular içerisindeyiz. Bu yaşımızda üniversiteden mezun olmak bize aşırı motivasyon yükledi. 57 yaşındayım, zamanında okumak istedik okuyamadık ama şimdi okuma azmi bizde çok fazla. Bu yıl üniversite sınavlarına çalıştım inşallah sınavları kazanırsam, yine bu üniversitede okumak istiyorum ve bu ortamı yaşamak istiyorum. Benden sonra çocuklarıma ve torunlarıma anlatacağım bir hikaye oluşturmak istiyorum burada" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğretmeniyle beraber eğitim gören Yasemin Özçelik ise "1973 doğumluyum, 51 yaşındayım. Bu yaşta olur mu demeyin oluyormuş, biz burada bunu deneyimledik. Üstelik ilkokul öğretmenimle aynı sırada ders gördük. İlkokul öğretmenimle aynı üniversitede okumak muhteşem bir duyguydu. Ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırlamıştım kendime arasında tekrar öğrenci olmak vardı, 51 yaşında bunu deneyimledim Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine teşekkür ediyorum" dedi.

İlkokuldan mezun ettiği öğrencisiyle beraber aynı okul sıralarına oturan Fetih Karadeniz "69 yaşındayım bu benim 4. üniversitem. Öğrencim beni davet etti, bende katıldım çok memnun kaldım. Kendi okuttuğum öğrencimle aynı sırada öğrenci olmak ve sonrasında mezun olmak çok değişik bir duyguydu benim için" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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