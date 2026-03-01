Rize'de 9 Ton Gıda Maddesine El Konuldu - Son Dakika
Rize'de 9 Ton Gıda Maddesine El Konuldu

Rize\'de 9 Ton Gıda Maddesine El Konuldu
01.03.2026 13:49
Rize'de yapılan denetimde 9 ton 750 kg mevzuata aykırı gıda ele geçirildi, işletmeye ceza kesildi.

RİZE'de internet üzerinden satış yapan bir işletmenin deposuna düzenlenen baskında, mevzuata ve halk sağlığına aykırı olduğu tespit edilen 9 ton 750 kilogram gıda maddesine el konuldu.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını korumaya yönelik yürütülen denetimler kapsamında, dijital platformlar üzerinden satış yaptığı belirlenen bir depoda inceleme yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, içerisinde etiketsiz tereyağı, kavurma, sucuk, bal, tüketime uygun olmayan zeytin olmak üzere toplam 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan gıdaya el konuldu. El konulan gıdalardan kavurma ve tereyağından mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numune alındı. İşletmeye idari para cezası uygulanırken, el konulan mallar imha edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.

Kaynak: DHA

