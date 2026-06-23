Rize'de bayat ekmek projesiyle sıfır atık bilinci - Son Dakika
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Rize'de bayat ekmek projesiyle sıfır atık bilinci

23.06.2026 11:29
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Rize'de Gülbahar Hatun Anaokulu'nda 'Bayat Ekmek Projesi'yle öğrenciler buğdayın ekmeğe dönüşümünü öğrendi, sıfır atık bilinci kazandı. Aileleriyle bayat ekmekleri değerlendiren çocuklar, tariflerini kitapçık haline getirdi.

Rize'de Gülbahar Hatun Anaokulu'nda yürütülen "Bayat Ekmek Projesi" kapsamında öğrenciler, ekmeğin tarladan sofraya uzanan yolculuğunu öğrenerek sıfır atık bilinci kazandı.

Okul öncesi öğretmeni Tuba Alpaslan koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde, buğdayın ekmeğe dönüşüm sürecini uygulamalı etkinliklerle deneyimleyen öğrenciler, aileleriyle de bayat ekmekleri yeniden değerlendirmenin yollarını keşfetti.

Okul müdürü Cemil Metoğlu, AA muhabirine, çocuklara erken yaşlardan itibaren çevre bilinci, kaynakları verimli kullanma ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırma adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Projeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirten Metoğlu, "Proje, üretim sürecinde emeği fark etmeleri ve israfın önlenmesine yönelik bilinç geliştirme açısından çok önemliydi. Geleceğin sahipleri çocuklarımıza tüketim alışkanlıkları kazandırırken daha bilinçli hareket etmeleri yönünde güzel bir çalışma oldu." dedi.

Alpaslan ise öğrencilere önce buğdayı tanıttıklarını ifade ederek, "Buğdaydan una, undan ekmeğe giden serüveni anlatmaya çalıştık. Çocukların, görsel materyaller, videolar, hikaye kitapları, dramalar, şarkılarla süreci keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmelerini amaçladık." diye konuştu.

Etkinlikler çerçevesinde sınıfa havan getirdiklerini anlatan Alpaslan, "Çocuklar buğdayları öğütüp bir avuç un elde ettiler. Un elde etmek onlar için inanılmaz bir deneyimdi. Bir avuç unu elde etmek için bu kadar emek harcandığını görmüş oldular." ifadelerini kullandı.

Sınıfta bir veli ile hamur yoğurup ekmek yaptıklarını belirten Alpaslan, "Çocuklar kendi yaptıkları ekmekleri evlerine götürdüler. Evlere götürdükleri sadece bir ekmek değildi, emek, deneyim ve onlar için bir üretimdi bu. O mutlulukla eve gittiler." dedi.

Alpaslan, projenin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması için velileri de sürece dahil ettiklerini vurgulayarak, "Velilerimize ve çocuklarımıza bayat ekmekle tarif yapmaları konusunda sorumluluk verdik. Her evden farklı lezzetler yükseldi. Bayat ekmeklerden pizza, börek, mantı hatta çok farklı tarifler geldi. Bu görselleri bizimle paylaştılar." diye konuştu.

Çocukların rol aldığı dramada, buğdayın yolculuğunu sahnelediklerine dikkati çeken Alpaslan, "Umut ediyoruz ki israf etmeme ve geri dönüşüm konusunda çocuklarda bir farkındalık yaratmışızdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez ekmek yaptığını anlatan öğrencilerden Elif Alpay da "Yaptığım ekmeği daha sonra evde yediğim için mutlu oldum." dedi.

Öte yandan proje kapsamında öğrencilerin velileriyle bayat ekmekle yaptıkları tarifler kitapçık haline getirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Ekmek, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de bayat ekmek projesiyle sıfır atık bilinci - Son Dakika

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