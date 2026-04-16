Rize'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledilecek
Rize'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledilecek

Rize\'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledilecek
16.04.2026 23:15
Rize'de beyin ölümü gerçekleşen 96 yaşındaki Refiye Kıdal'ın bağışlanan karaciğeri, Malatya'da nakil bekleyen hastaya umut oldu.

Almanya'da yaşarken eşiyle birlikte organ bağışı kararı alan Kıdal, eşinin 4 yıl önce vefat etmesinin ardından Rize'ye yerleşti.

Sağlık sorunları nedeniyle dört gün önce Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kıdal'a, yapılan tetkiklerin ardından beyin damar tıkanıklığı teşhisi konuldu.

Kıdal, daha sonra Rize Devlet Hastanesi'nde 3'üncü basamak yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Dün beyin ölümü tanısı konulan Kıdal'ın daha önceki isteği doğrultusunda ailesiyle yapılan görüşme sonucu organ bağışı kararı alındı.

Refiye Kıdal'ın karaciğeri, operasyonla alınarak Türk Kara Kuvvetleri'ne ait uçakla Rize-Artvin Havalimanı'ndan Malatya'ya gönderildi.

Kıdal'ın oğlu Hüseyin Kıdal, Rize Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babasının yurt dışında yaşadığı süreçte bu kararı verdiklerini söyledi.

Annelerini kaybettiklerini ama organ bağışından dolayı mutlu olduklarını belirten Kıdal, "Hiçbir hastalığı yoktu. Anında gelişen bir beyin kanaması sonucu süreç hızlı ilerledi. Biz de ailece karar verdik. Karaciğeri Malatya'da organ bekleyen bir kardeşimize gidiyor." dedi.

Organ bağışıyla ilgili herkesin duyarlı davranması gerektiğini aktaran Kıdal, "Toprak oluyor bir şekilde ama belki birinde yaşayacaktır. Bizim gözümüzde bir fidan dikmek gibidir. O bize yaşadığı müddetçe dua eder." diye konuştu.

Rize Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Mustafa Sakın ise organ bağışında literatürde İtalya'da, Amerika'da 100 yaş civarında vakalar olduğunu anlatarak, "Türkiye'de ise özellikle Rize için söylüyorum. Rize'de ilk vakamız ilk hastamız 96 yaşında. Bizim işimiz hastalarımızı iyileştirmek. Onun için çaba gösteriyoruz. Küçücük bir umudumuz bile olsa sonuna kadar her şey yapmakla yükümlüyüz ve yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakın, 96 yaşın ileri bir yaş olmasına rağmen Kıdal'ın yapılan bütün tetkiklerinde organ fonksiyonlarının çok iyi olduğunun görüldüğünü, bu nedenle donör organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Organ bağışının önemine işaret eden Sakın, "Organ bağışı hayat kurtarır. Lütfen hayattayken organlarımızı bağışlayalım. Bir kişiye umut olalım. Artık organ bağışı yapmak Türkiye'de çok çok kolay. e-Devlet üzerinden bir tıkla organlarınızı bağışlayabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı 14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:16
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:33
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Rize'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledilecek
