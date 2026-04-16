Rize\'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledilecek

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen 96 yaşındaki Refiye Kıdal'ın bağışlanan karaciğeri, Malatya'da nakil bekleyen hastaya umut oldu.

Almanya'da yaşarken eşiyle birlikte organ bağışı kararı alan Kıdal, eşinin 4 yıl önce vefat etmesinin ardından Rize'ye yerleşti.

Sağlık sorunları nedeniyle dört gün önce Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kıdal'a, yapılan tetkiklerin ardından beyin damar tıkanıklığı teşhisi konuldu.

Kıdal, daha sonra Rize Devlet Hastanesi'nde 3'üncü basamak yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Dün beyin ölümü tanısı konulan Kıdal'ın daha önceki isteği doğrultusunda ailesiyle yapılan görüşme sonucu organ bağışı kararı alındı.

Refiye Kıdal'ın karaciğeri, operasyonla alınarak Türk Kara Kuvvetleri'ne ait uçakla Rize-Artvin Havalimanı'ndan Malatya'ya gönderildi.

Kıdal'ın oğlu Hüseyin Kıdal, Rize Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babasının yurt dışında yaşadığı süreçte bu kararı verdiklerini söyledi.

Annelerini kaybettiklerini ama organ bağışından dolayı mutlu olduklarını belirten Kıdal, "Hiçbir hastalığı yoktu. Anında gelişen bir beyin kanaması sonucu süreç hızlı ilerledi. Biz de ailece karar verdik. Karaciğeri Malatya'da organ bekleyen bir kardeşimize gidiyor." dedi.

Organ bağışıyla ilgili herkesin duyarlı davranması gerektiğini aktaran Kıdal, "Toprak oluyor bir şekilde ama belki birinde yaşayacaktır. Bizim gözümüzde bir fidan dikmek gibidir. O bize yaşadığı müddetçe dua eder." diye konuştu.

Rize Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Mustafa Sakın ise organ bağışında literatürde İtalya'da, Amerika'da 100 yaş civarında vakalar olduğunu anlatarak, "Türkiye'de ise özellikle Rize için söylüyorum. Rize'de ilk vakamız ilk hastamız 96 yaşında. Bizim işimiz hastalarımızı iyileştirmek. Onun için çaba gösteriyoruz. Küçücük bir umudumuz bile olsa sonuna kadar her şey yapmakla yükümlüyüz ve yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakın, 96 yaşın ileri bir yaş olmasına rağmen Kıdal'ın yapılan bütün tetkiklerinde organ fonksiyonlarının çok iyi olduğunun görüldüğünü, bu nedenle donör organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Organ bağışının önemine işaret eden Sakın, "Organ bağışı hayat kurtarır. Lütfen hayattayken organlarımızı bağışlayalım. Bir kişiye umut olalım. Artık organ bağışı yapmak Türkiye'de çok çok kolay. e-Devlet üzerinden bir tıkla organlarınızı bağışlayabilirsiniz." şeklinde konuştu.