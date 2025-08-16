Rize'de bir hasta ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi - Son Dakika
Rize'de bir hasta ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

16.08.2025 15:45
Rize'de karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edilen kişi, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki O.K'nın yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve idrar renginde koyulaşma şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurduğu belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda hastada karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edildiği ifade edildi.

Hastanın genel durumunun ciddiyetini koruması üzerine ileri tetkik ve tedavisi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevkine karar verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunda Rize-Artvin Havalimanı'na götürülen hasta, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Hastane, Güncel, Böbrek, Ankara, rize, Son Dakika

15:26
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
