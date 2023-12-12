Rize\'de deniz kenarına giden kadın kayboldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam etti.

Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları 16'ncı günde de sürdü.

Sahil Güvenlik ve deniz polislerinden oluşan ekipler suda, diğer görevliler ise kıyıda çalışma yaptı.

Dronla da çalışma yapan ekipler, Ardeşen'in yanı sıra yakın ilçelerde de aramalarını sürdürüyor.