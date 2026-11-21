Rize'de dereye kontrolsüz deşarj yaptığı belirlenen tesise idari ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkezdeki Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine neden olduğuna ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Çevre mühendisi ve denetçinin de görev aldığı ekibin bölgede inceleme yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dron desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir. Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari ceza işlemleri de uygulanacaktır."