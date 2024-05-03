Rize'de doğan sürüsü yola indi, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de doğan sürüsü yola indi, o anlar kamerada

Rize'de onlarca doğan ilk kez birlikte görüntülendi. Doğan sürüsünün yavru bir köpeği yedikleri iddia edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

03.05.2024 00:32  Güncelleme: 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de doğan sürüsü yola indi, o anlar kamerada

Onlarcası ilk kez birlikte görüntülenirken, doğanların yoldaki bir yavru köpeği yedikleri iddia edildi

RİZE - Rize'de onlarca doğan ilk kez birlikte görüntülendi. Doğan sürüsünün yavru bir köpeği yedikleri iddia edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'de doğan sürüsü merkeze bağlı Hayrat Mahallesi'nde yola indi. Onlarca doğanın bir aradaki görüntüsü yörede ilk kez görüntülenirken, yırtıcı kuşlardan olan doğanları yolda, çevredeki ağaçların üzerinde gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Mahalle yoluna inen doğan sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülenirken, doğanlar çevredeki yavru bir köpeği yedikleri belirtildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Rize, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de doğan sürüsü yola indi, o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de doğan sürüsü yola indi, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement