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Rize'de doğan sürüsü yola indi, o anlar kamerada

Onlarcası ilk kez birlikte görüntülenirken, doğanların yoldaki bir yavru köpeği yedikleri iddia edildi

RİZE - Rize'de onlarca doğan ilk kez birlikte görüntülendi. Doğan sürüsünün yavru bir köpeği yedikleri iddia edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'de doğan sürüsü merkeze bağlı Hayrat Mahallesi'nde yola indi. Onlarca doğanın bir aradaki görüntüsü yörede ilk kez görüntülenirken, yırtıcı kuşlardan olan doğanları yolda, çevredeki ağaçların üzerinde gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Mahalle yoluna inen doğan sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülenirken, doğanlar çevredeki yavru bir köpeği yedikleri belirtildi.