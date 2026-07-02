Rize'de Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

RİZE'nin Çayeli ilçesinde budama için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Hasan Çataklı (44), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Limanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Çataklı, bahçesinde budamak için çıktığı ağaçta elektrik akıma kapıldı. Ağacın dalında bir süre hareketsiz kalan Çataklı'yı gören mahallelinin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede, Çataklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Çataklı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

HABER: Mehmet Can PEÇE- KAMERA: Çayeli (Rize),