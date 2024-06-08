Rize'de geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde, R.T. idaresindeki 53 ACK 172 plakalı kamyonet, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada sokakta yürüyen S.S'ye çarptı.
Araç altında kalan S.S. bir süre sürüklendi, çevredeki vatandaşların uyarısıyla şoför aracını durdurdu.
Vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan S.S, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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