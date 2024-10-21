Rize\'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Beldeye bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev de tahliye edildi.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan köy yoluna vatandaşlar başka yoldan ulaşım sağlıyor. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, AA muhabirine, sabah saatlerinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Küçüksarı, heyelan sonucu toprak altında kalan evlerde kimse olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Baydaş, Çayeli Kaymakam Vekili Hamza İnan, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan ve Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi'den bilgi aldı.

Daha önce AFAD tarafından tahliye kararı alınan bölgede heyelan meydana geldiğini bildiren Baydaş, "Hoparlörlerden anonslar yaparak hem Büyükköy beldesinde hem de Çayeli ilçemizde dereye yakın kısımlarla ilgili uyarıları yaptık. Tüm ekiplerimiz sahadalar. Barajlanma yapan heyelan çözülmeye başlıyor." dedi.

"Tahliye etmemiz gereken yerler var"

Baydaş, Fındıklı ilçesinde 24 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın yağışlar devam edecek. Hemşehrilerimizi heyelan riskine karşı uyarmak istiyorum. Gerekli birimler tedbirlerini alıyorlar. Heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmamız lazım. Toprak suya doyduğu için heyelan riski daha yüksek düzeyde, tedbir alacağız. Gerekli uyarıları ve çalışmaları yapacağız. Can kaybı yaşanmadan bu süreçleri atlatmaya çalışıyoruz. Burada daha önce boşaltma kararı olan 3 boş ev vardı. Yine de tahliye etmemiz gereken yerler var. Kentte bazı ilçelerde de heyelanlar var. Dikkatli olmalıyız."