Rize'de ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hızır Can Torpil, arazide kestiği çayı ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Çay bahçesinde Torpil'in hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Torpil, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hızır Can Torpil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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