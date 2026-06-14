Rize'de Kamyonet Uçuruma Düştü: Eşler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Kamyonet Uçuruma Düştü: Eşler Hayatını Kaybetti

Rize\'de Kamyonet Uçuruma Düştü: Eşler Hayatını Kaybetti
14.06.2026 18:06
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Rize Ardeşen'de kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Adem ve Fatma Altıparmak hayatını kaybetti.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde bahçeye giderken içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Adem Altıparmak (57) ile eşi Fatma Altıparmak (55) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Eşi Fatma Altıparmak ile bahçeye gitmek için yola çıkan Adem Altıparmak'ın kontrolünü yitirdiği 53 HR 291 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Altıparmak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Araçtan çıkarılan Fatma Altıparmak da kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ardeşen, Güncel, Yaşam, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Kamyonet Uçuruma Düştü: Eşler Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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