Rize\'de Kar Kütlesi Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kopan kar kütlesinin altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, tatil amacıyla bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S, Galer Düzü mevkisinde kar yığının üzerinde yürüdüğü sırada kopan kar kütlesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan E.A.S'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan cenazenin, savcı incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.
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